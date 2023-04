Scor : améliore la rentabilité technique de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité

(Boursier.com) — A l'instar des renouvellements de janvier 2023, les renouvellements de réassurance P&C au 1er avril 2023 s'inscrivent dans un contexte de marché favorable pour les réassureurs, tant sur le plan tarifaire que sur le plan des termes et conditions. Dans ce marché porteur, Scor poursuit activement le déploiement de son capital en s'appuyant sur ses relations avec ses clients de long-terme.

Les primes brutes renouvelées hors Agriculture s'élèvent à 724 millions d'euros, en hausse de 17% à taux de change constants. En incluant la branche Agriculture (pour laquelle les renouvellements sont toujours en cours), les primes brutes renouvelées atteignent 928 ME, en hausse de +5% à taux de change constants.

Sur les lignes dommages, responsabilité civile et automobile, les primes brutes sont en hausse de 12% (à taux de change constants). Sur les lignes dites 'Global Lines' (hors Agriculture), les primes brutes sont en hausse de 28% (à taux de change constants). Cette forte croissance est portée notamment par les branches 'Engineering' et 'Alternative Solutions'.

Scor réduit son PML en Agriculture de 50% comme annoncé au second trimestre 2022. Ceci se traduit par une baisse attendue de 23% des primes brutes pour cette branche, essentiellement au Brésil.

En déployant son capital dans les segments les plus attractifs, Scor améliore significativement la rentabilité technique attendue de son portefeuille de risques, avec une augmentation moyenne des tarifs de 7% lors des renouvellement au 1er avril 2023.

"Lors des renouvellements du 1er avril 2023, Scor poursuit l'amélioration de la rentabilité technique attendue et l'optimisation du profil rendement/ risque de son portefeuille de risques P&C. Nous sommes très satisfaits : nos objectifs en termes de rentabilité technique ont été atteints et les volumes souscrits sont en hausse. Les perspectives demeurent par ailleurs positives pour les renouvellements de juin et juillet 2023", commente Jean-Paul Conoscente, Directeur général de SCOR P&C.