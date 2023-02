Scor améliore la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille

(Boursier.com) — SCOR améliore la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille dans un contexte de marché favorable. Comme annoncé lors de sa Journée Investisseurs du 9 novembre 2022, SCOR poursuit un objectif clair lors des renouvellements du 1er janvier 2023 : améliorer la rentabilité technique attendue ("expected") et améliorer le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité, en tirant pleinement parti des conditions de marché favorables actuelles.

Afin d'atteindre cet objectif, SCOR porte une attention toute particulière à l'optimisation du capital alloué par branche et par client, ainsi qu'à l'optimisation de la composition du portefeuille, tant en termes de diversification des risques que de résilience des résultats techniques.

La mise en oeuvre de ces principes a conduit SCOR, lors des renouvellements du 1er janvier 2023, à :

-poursuivre la croissance des lignes de réassurance dites "Global Lines" (+11% d'EGPI1 hors ligne Agriculture) ;

conforter les relations profitables avec ses clients de long-terme ;

-réduire son exposition aux risques de catastrophes naturelles (-14% du PML net à une période de retour de 250 ans) ;

enfin, ajuster son portefeuille en réduisant les branches les plus sensibles à l'inflation économique et sociale (-24% d'EGPI sur les lignes Responsabilité civile et Automobile, notamment).

La conjugaison de ces quatre actions se traduit par une baisse de l'EGPI de -12% sur l'ensemble du portefeuille de risques de réassurance renouvelé.

SCOR atteint son objectif et améliore significativement la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité renouvelé au 1er janvier 2023. Ces actions devraient se traduire par une amélioration du ratio net de souscription attendu du portefeuille de l'ordre de 2,5 à 3 points, grâce à une augmentation globale des tarifs de 9% sur l'ensemble du portefeuille de risques.

SCOR est confiant dans la poursuite du cycle actuel en réassurance de dommages et de responsabilité. Le Groupe prépare activement les prochains renouvellements en avril, juin et juillet 2023 dans un marché porteur.