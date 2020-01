Scor : Allianz Global Investors GmbH monte à plus de 5% du capital

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 janvier 2020 par l'AMF, la société Allianz Global Investors GmbH (Francfort sur le Main, Allemagne), agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre d'un mandat de gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le novembre 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Scor SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 9.371.027 actions Scor représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 4o bis du code de commerce et de l'article 223-14 V du règlement général, le déclarant a précisé détenir par assimilation 150.000 actions Scor (prises en compte dans la détention par assimilation) au titre d'un contrat de 'put option' à dénouement en espèces, jusqu'à l'échéance du 20 mars 2020. Contrôlée par Allianz SE, Allianz Global Investors GmbH déclare agir indépendamment de la personne qui la contrôle.