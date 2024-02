(Boursier.com) — Comme annoncé lors de la présentation de son plan stratégique Forward 2026 en septembre 2023, SCOR affiche une croissance de son activité P&C sur ses lignes cibles tout en construisant un portefeuille équilibré et résilient, dans un marché qui continue à être porteur.

Lors des renouvellements de janvier 2024, SCOR affichait une croissance d'EGPI de 13,6%, dépassant l'hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026, avec :

Une croissance de l'EGPI de +13,3% en "Engineering", en Marine, en assurance décennale et en responsabilité à l'international, améliorant ainsi la diversification du portefeuille ;

Une accélération du développement des "Alternative Solutions" (EGPI plus que doublé) bénéficiant d'une forte activité sur les nouvelles affaires, qui répond à la demande de solutions sur mesure ;

Une souscription qui reste prudente sur les activités exposées au changement climatique tout en accompagnant les clients dans leur besoin de couvertures des risques de catastrophes naturelles ;

Un appétit toujours limité en matière de risques de responsabilités aux États-Unis avec un niveau d'EGPI en légère baisse.

Dans l'ensemble, SCOR renforce la rentabilité technique attendue de son portefeuille à travers une amélioration de son ratio net de souscription de 1,5 point (hors "Alternative Solutions") grâce à une augmentation des tarifs de +3,1%, dont +6,6% sur les affaires non-proportionnelles.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général de l'activité P&C à SCOR, a déclaré : "Un an après les renouvellements de 2023, qui s'étaient déroulés dans le contexte de marché le plus porteur de ces 20 dernières années, SCOR poursuit lors de ces renouvellements de janvier 2024 l'amélioration de la qualité et de la rentabilité technique de son portefeuille P&C, en maintenant une souscription disciplinée du point de vue de la tarification et des termes & conditions. Dans ce marché favorable, nous saisissons les opportunités attrayantes qui nous sont offertes, comme l'illustre la croissance de 13,6% réalisée en janvier. Je m'attends à ce que les conditions de marché restent attractives cette année, soutenues par la demande des cédantes et la discipline maintenue par les réassureurs. Les équipes de SCOR continuent de s'appuyer sur ce marché porteur, afin de créer de la valeur et de mettre en oeuvre le plan stratégique Forward 2026 avec succès".

Renouvellements des traités de réassurance P&C de janvier 2024

Lors des renouvellements de janvier 2024, la demande de couverture de réassurance continue d'augmenter. Bien que l'offre de capacité disponible progresse par rapport à l'année dernière, le déséquilibre entre l'offre et la demande demeure. Dans ce contexte, SCOR affiche une croissance de ses lignes d'activité cibles, conserve des termes et conditions attrayants et améliore la rentabilité de son portefeuille de réassurance P&C.