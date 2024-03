Scor affiche un résultat net annuel record de 812 ME en 2023

(Boursier.com) — SCOR a dégagé un résultat net de 162 ME au quatrième trimestre 2023 (179 ME en excluant l'impact de la variation à la juste valeur de l'option sur les actions propres), contribuant à un résultat net annuel record de 812 Millions d'euros en 2023, et propose un dividende courant de 1,8 euro par action.

La valeur économique du Groupe mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de 9,2 MdsE au 31 décembre 2023, en hausse de +3% (+8,6% à hypothèses économiques constantes) par rapport au 31 décembre 2022. Cela correspond à une Valeur Économique par action de 51 euros vs 50 euros au 31 décembre 2022.

Le Ratio de solvabilité estimé du Groupe ressortait à 209% au 31 décembre 2023. La proposition d'un dividende courant est donc de 1,8 euro par action au titre de l'exercice 2023.

Le Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) s'est inscrit à 15% (16,6% ajusté) au T4 2023. Pour l'année 2023, le RoE ressort à 18,1% (17,5% ajusté).

Les Revenus d'assurance sont de 3,832 MdsE au T4 2023 (+3% par rapport au T4 2022). Le Ratio combiné P&C s'établit à 75,6% au T4 2023 (-22,8 pts par rapport au T4 2022). Le Résultat des activités d'assurance L&H7 s'inscrit à 64 ME au T4 2023.

Le taux de rendement courant des investissements monte à 3,7% au T4 2023 (+0,6 pt par rapport au T4 2022).

Fabrice Brégier, président du conseil d'administration de SCOR, a déclaré : "En 2023, SCOR dégage de résultats records, atteignant son objectif de solvabilité et dépassant son objectif de création de valeur. Avec la mise en oeuvre de son plan stratégique Forward 2026, SCOR va tirer pleinement parti des conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies en réassurance?P&C. La santé financière du Groupe et ses perspectives de développement conduisent le conseil d'administration à proposer le versement pour 2023 d'un dividende courant de EUR 1,8 par action, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale. Je suis confiant dans la capacité de SCOR à poursuivre sa croissance rentable et à atteindre les objectifs ambitieux de son plan stratégique Forward 2026."

Thierry Léger, directeur général de SCOR, a déclaré : "En 2023, SCOR enregistre une performance solide sur l'ensemble de ses activités, une croissance de sa Valeur Économique de 8,6 % et un ratio de solvabilité de 209%. SCOR conserve un bilan solide en 2023 avec une amélioration de l'intervalle de confiance de ses provisions P&C au sein de la plage de "best estimate". La solidité du bilan a été confirmée à travers d'une revue externe et indépendante, validant ainsi l'efficacité de la stratégie de provisionnement prudente que nous avons adoptée depuis le deuxième trimestre 2023. Notre ambition est de continuer à croître dans les lignes d'activité cibles, à l'image de ce nous avons fait lors des renouvellements du 1er janvier 2024. En s'appuyant sur ces bases solides et en tirant partie de ses relations clientèles solides à travers le monde, SCOR dispose de tous les éléments nécessaires à la réalisation des ambitions du plan Forward 2026 et au maintien de son engagement pour une croissance rentable."