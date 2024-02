Scor adopte la certification blockchain avec Wiztrust

(Boursier.com) — Pour sécuriser l'information qu'il publie sur son site web et distribue, notamment aux médias, aux analystes et aux investisseurs, le groupe Scor utilise désormais la plateforme de certification blockchain Wiztrust.

La certification via Wiztrust permet de se prémunir contre le phénomène croissant des "fake news" financières et d'entreprise en donnant à chaque document publié une empreinte digitale unique dans la blockchain. Cela signifie qu'en cas de doute, les destinataires peuvent vérifier l'authenticité des documents qu'ils reçoivent par un simple "glisser-déposer" sur wiztrust.com.

Alexandre Garcia, Directeur de la Communication et des Affaires publiques du Groupe, a déclaré : "Dans un contexte d'amplification de la désinformation dans le monde Corporate d'aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir assurer, pour toutes nos parties prenantes, la transparence et la sécurité de nos contenus grâce à cette solution simple et efficace."