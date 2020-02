Scor acquiert une participation majoritaire dans AgroBrasil

Scor acquiert une participation majoritaire dans AgroBrasil









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Scor prend le contrôle d'AgroBrasil Administração e Participações Ltda (AgroBrasil), agent de souscription (MGA) et entreprise familiale brésilienne de premier plan, distribuant des produits d'assurance contre les risques de perte de qualité et de rendement des cultures fruitières et céréalières auprès des agriculteurs brésiliens.

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie des activités d'Assurance de Spécialités de Scor... Dans le cadre de son plan stratégique, "Quantum Leap", Scor s'est engagée à développer une plate-forme complète de gestion de risque dans le domaine de l'assurance de spécialités, permettant de saisir des opportunités de croissance rentable et de renforcer l'expertise en matière de risques techniques grâce à une plus grande proximité tant à l'égard des risques que des clients. En prenant le contrôle d'AgroBrasil, Scor s'assure l'accès à un marché rentable et en pleine croissance pour ses activités de réassurance dommages et d'assurance de spécialités. Cette acquisition renforce en outre l'expertise du Groupe en matière d'assurance agricole, ce qui se traduira à terme par une meilleure diffusion des connaissances, par un service clients plus performant ainsi que par de nouvelles perspectives commerciales pour son activité non-vie dans le monde.

AgroBrasil poursuivra ses activités sur la même lancée et l'équipe qui a fait la réussite de la société restera inchangée. Elle pourra désormais compter sur le soutien du Groupe Scor pour renforcer ses initiatives de développement commercial et continuer d'investir dans les technologies indispensables à ses activités actuelles, ainsi que pour générer une croissance rentable et développer de nouveaux produits.

Laura Neves demeurera Directrice Générale d'AgroBrasil. Elle rejoindra en outre le conseil d'administration d'ESSOR Seguros, sous réserve de l'accord des instances réglementaires.

Rappelons que Scor est un acteur historique sur le marché de la ré/assurance agricole au Brésil, l'un des plus avancés et des plus complexes au monde. AgroBrasil est un spécialiste reconnu du secteur, qui bénéficie d'un positionnement inégalé auprès des producteurs et s'appuie sur un réseau unique d'experts en agronomie ainsi que sur sa propre plate-forme digitale. Scor collabore avec AgroBrasil depuis 15 ans, d'abord en tant que réassureur, puis, depuis 2013, en tant qu'assureur via la compagnie d'assurance brésilienne ESSOR Seguros, filiale à 100 % du Groupe depuis 2018.