Scor acquiert 9 millions de ses actions sur exercice partiel de l'option d'achat Covéa

(Boursier.com) — Dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 10 juin 2021 entre les groupes Scor et Covéa en présence de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Covéa a consenti à Scor une option d'achat ferme et irrévocable portant sur la totalité de sa participation dans Scor -soit 8,8% du capital- au prix de 28 euros par action.

Le conseil d'administration de Scor, de ce 4 octobre, a autorisé l'exercice partiel de cette option, à hauteur de 9 millions d'actions Scor, représentant 5,01% du capital. Une fois les actions livrées par Covéa, Scor les cédera à BNP Paribas Cardif dans le cadre d'une transaction hors marché.

Ces opérations visent à normaliser l'actionnariat de Scor.