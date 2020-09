Scor : +10% !

Crédit photo © Scor / Nathalie Oundjian

(Boursier.com) — Scor s'envole désormais de plus de 10% à 24,6 euros sur la place parisienne, les investisseurs saluant le point sur l'activité du réassureur et le relèvement de certaines prévisions pour 2021. "Sur la base des données disponibles, des informations communiquées par ses clients à ce jour et des résultats des modèles, les déclarations de sinistres en réassurance vie apparaissent plus favorables qu'attendu et que celles enregistrées dans les comptes du premier semestre 2020. Les déclarations de sinistres en réassurance de dommages et de responsabilités se développent comme prévu", a précisé la Scor à l'occasion de sa journée annuelle dédiée aux investisseurs.

UBS ('acheter') juge le message du jour positif et voit un potentiel haussier important pour le titre par rapport aux niveaux de valorisation déprimés actuels. Et ce alors que l'incertitude entourant les demandes d'indemnisation liées au coronavirus se réduit.