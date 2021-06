Scientific Brain Training résiste en 2020

(Boursier.com) — SBT publie des résultats résistants. Après un bon démarrage avec un chiffre d'affaires en forte hausse au 1er trimestre 2020 par rapport à 2019, l'activité a été impactée dès avril 2020 par la crise sanitaire mondiale. En raison du premier confinement, certains projets clients ainsi que la plupart des activités présentielles ont subi un coup d'arrêt brutal avant de progressivement évoluer vers des modes à distance. Ce temps d'adaptation a eu un impact équivalent à deux mois de chiffre d'affaires. La reprise progressive engagée dès juin 2020 a permis de récupérer en partie ce retard. Le groupe a démontré pendant cette période, "d'une part, sa capacité de résilience avec un seuil plancher du chiffre d'affaires autour de 800 KE par mois, et d'autre part, son agilité et ses capacités d'adaptation avec le pivotage vers des activités à distance et le lancement de nouvelles offres adaptées à la situation de crise".

Enfin, le groupe a également démontré sa capacité de préservation des grands équilibres économiques en maîtrisant toutes ses dépenses. L'emploi a été préservé, les effectifs sont restés quasi stables, soit 90 collaborateurs au 31.12.2020.

Le chiffre d'affaires consolidé de 2020 s'élève à 12.900 KE, soit -1.207 KE par rapport à 2019. L'EBITDA est en baisse mais reste positif à 4% du CA.

Au 31 décembre 2020, SBT dispose d'une structure de bilan solide avec des capitaux propres de 5.962 KE (-699 KE), des dettes financières brutes de 2.709 KE (+2.171 KE), et une trésorerie disponible de 3.862 KE (+2.783 KE), dont 2.200 KE de Prêts Garantis par l'Etat, qui seront conservés pendant une durée de 5 ans.