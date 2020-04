Scientific Brain Training : la marge d'EBITDA à 9%

Scientific Brain Training : la marge d'EBITDA à 9%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SBT a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 14 107 KE (soit +492 KE par rapport à 2018) en croissance organique de +4%. En 2019, SBT s'est attaché en priorité à poursuivre la commercialisation des produits créés en interne lors des années précédentes. Il s'en suit un ralentissement des investissements et un renforcement de la trésorerie.

L'EBITDA est en hausse et représente 9% du CA, à 1,29 ME contre 1,04 ME en 2018. Les effectifs ont légèrement diminué (-5%) pour atteindre 91 collaborateurs au 31.12.2019.

Le résultat net des entreprises consolidées ressort à 169 KE contre 198 KE un an plus tôt.