Scientific Brain Training impacté par la crise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise sanitaire a impacté l'activité du Groupe SBT sur le S1 2020. Le chiffre d'affaires consolidé résiste, affichant une baisse limitée de 7,7% par rapport au 30 juin 2019 pour atteindre 6,67 ME. Le résultat d'exploitation s'élève à 96,8 KE et est légèrement supérieur à celui du 30 juin 2019. Le résultat net avant impôt et amortissement des écarts d'acquisition est de 75,1 KE. Le cash flow d'exploitation est stable (+18 KE) par rapport à n-1 et reflète la stratégie de prudence adopté par le Groupe SBT depuis le début de la crise sanitaire : maitrise des dépenses pour compenser la baisse de chiffres d'affaires et maintien d'un résultat d'exploitation équilibré. L'EBITDA s'élève à 551 KE à fin juin dont 164 KE pour la Santé, et 387 KE pour les Services Professionnels. Il est en forte augmentation par rapport à n-1 (440 KE à fin juin 2019).

Au 30 juin 2020, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 6,71 ME, les dettes financières brutes à 1,6 ME et la trésorerie disponible à 2,95 ME. Le Groupe SBT a bénéficié de prêts garantis par l'état par prudence pour sécuriser sa situation de trésorerie. Le Directoire juge satisfaisant ces résultats dans le contexte actuel et reste "très vigilant pour les mois à venir".