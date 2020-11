Schneider : une première !

Schneider : une première !









Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric annonce le lancement de sa première émission d'obligations durables senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2026, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, conformément à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d'environ 650 millions d'euros. Les Obligations devraient être notées A- par Standard and Poor's. Le produit net sera affecté aux besoins généraux.

Aucun intérêt ne sera versé au titre des Obligations (zéro coupon). Celles-ci seront émises à un prix d'émission compris entre 106,25% et 109,25% de leur valeur nominale, soit un rendement annuel brut compris entre -1,58% et -1,09%. La valeur nominale des Obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 45% et 50% par rapport au cours de référence de l'action. Les modalités définitives des Obligations seront annoncées plus tard dans la journée et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 24 novembre 2020.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 15 juin 2026 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Conformément au Sustainability-Linked Financing Framework de Schneider Electric, si le score moyen de performance en matière de développement durable, qui devrait être communiqué par la Société avec la publication des comptes annuels audités 2025 et au plus tard le 28 février 2026, n'atteint pas un certain niveau au 31 décembre 2025, Schneider Electric sera tenu de payer au titre de chaque Obligation un montant égal à 0,50% de la valeur nominale unitaire. Le paiement sera effectué à la date de livraison des actions au titre des Obligations dont la date d'exercice survient après la Date d'Observation de la Performance Durable, à la date de remboursement anticipé lorsque celle-ci survient après la Date d'Observation de la Performance Durable, ou à la Date d'Échéance au titre des Obligations non converties, échangées ou remboursées.

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions.

En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité au pair majoré du montant de la Prime de Performance Durable à l'initiative de la Société à tout moment à compter du 15 janvier 2024 (inclus), sous réserve d'un préavis d'au moins 30 (sans pouvoir excéder 60) jours calendaires, si la moyenne arithmétique, calculée sur une période de 10 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 20 jours de bourse consécutifs qui précèdent le jour de la publication de l'avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse sur la période de 10 jours de bourse consécutifs considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

Les porteurs d'Obligations disposeront d'un droit à la conversion ou à l'échange de leurs Obligations en actions nouvelles et/ou existantes de la Société, qu'ils pourront exercer à tout moment à compter du lendemain du quarantième jour suivant la Date d'Émission (à savoir, le 4 janvier 2021) et jusqu'au septième jour ouvré (inclus) précédant la Date d'Échéance ou, le cas échéant, la date de remboursement anticipé.

Le ratio de conversion et/ou d'échange initial des Obligations est d'une action par Obligation, sous réserve des ajustements usuels, y compris les ajustements anti-dilution et ceux liés au versement d'un dividende, tels que décrits dans les modalités des Obligations. En cas d'exercice de ce droit, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.

Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Access d'Euronext à Paris dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Date d'Émission.