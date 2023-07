Schneider : tir groupé chez les analystes

(Boursier.com) — Alors que le groupe Atos est entré en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l'ensemble de ses filiales, cette transaction potentielle permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d'actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation...

EcoAct est un leader international dans le domaine du conseil climatique et des solutions Net Zero. EcoAct propose un portefeuille de services de bout-en-bout pour accompagner les organisations dans leur transition, depuis la planification et les prévisions, jusqu'à la compensation des émissions carbone.

La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 et emploie actuellement près de 400 personnes.

De son côté, Schneider qui continue de se renforcer de manière ciblée est conseillé par JP Morgan qui a revalorisé le dossier de 185 à 195 euros avec un avis à 'surpondérer', tandis que BNP Paribas Exane a remonté sa cible ('surperformer'). Citigroup a relevé pour sa part son objectif à 169 euros sur Schneider, tandis que Barclays est à 'surpondérer' avec un objectif ajusté en hausse de 175 à 185 euros.