Schneider : tient la corde

(Boursier.com) — Schneider recule de 0,7% à 161 euros, alors que le groupe a annoncé un Chiffre d'affaires en croissance organique de 15% au deuxième trimestre, franchissant la barre des 9 milliards d'euros, un record pour un deuxième trimestre...

Le groupe a souligné la croissance à 2 chiffres pour les deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels, ainsi que la croissance à 2 chiffres pour les quatre régions, tirées par l'Amérique du Nord et le Reste du monde.

Le Chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 17,6 milliards d'euros au S1, en croissance organique de 15%. L'EBITA ajusté ressort à 3,2 milliards d'euros au premier semestre, en croissance organique de +29%. La Marge d'EBITA ajusté est de 18%. La Marge d'EBITA ajusté est en croissance organique de +190 points de base. Le Résultat net s'est inscrit à 2 milliards d'euros, en hausse de +33% et le résultat net ajusté est de 2 milliards d'euros, en hausse de +13%. Le Cash-flow opérationnel ressort à 2,7 milliards d'euros, en hausse de +4%, Cash-flow libre de 820 ME, en hausse de +86%.

Le Groupe a relevé son objectif financier 2023 comme suit :

Une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18% et +23% (contre +16% et +21% précédemment).

Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge :

- Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +11% et +13% (contre +10% et +13% précédemment)

- Hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +120 et +150 points de base (contre +100 et +130 points de base précédemment)

Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,7% et 18% (avec un effet de périmètre comprenant les opérations clôturées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley est à 'pondération en ligne' sur Schneider avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 euros.