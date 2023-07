Schneider relève son objectif financier 2023

(Boursier.com) — Schneider annonce un Chiffre d'affaires en croissance organique de +15% au deuxième trimestre, franchissant la barre des 9 milliards d'euros, un record pour un deuxième trimestre

Le groupe souligne la croissance à deux chiffres pour les deux activités, Gestion de l'énergie et Automatismes industriels, ainsi que la croissance à deux chiffres pour les quatre régions, tirées par l'Amérique du Nord et le Reste du monde.

Le Chiffre d'affaires du Groupe est de 17,6 milliards d'euros au S1, en croissance organique de +15%. L'EBITA ajusté ressort à 3,2 milliards d'euros au premier semestre, en croissance organique de +29%. La Marge d'EBITA ajusté est de 18%. La Marge d'EBITA ajusté est en croissance organique de +190 points de base. Le Résultat net s'inscrit à 2 milliards d'euros, en hausse de +33% et le résultat net ajusté est de 2 milliards d'euros, en hausse de +13%.

Le Cash-flow opérationnel s'inscrit à 2,7 milliards d'euros, en hausse de +4%, Cash-flow libre de 820 millions d'euros, en hausse de +86%.

Le Groupe relève son objectif financier 2023 comme suit :

Une croissance organique de l'EBITA ajusté 2023 comprise entre +18% et +23% (contre +16% et +21% précédemment).

Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge :

- Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +11% et +13% (contre +10% et +13% précédemment)

- Hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +120 et +150 points de base (contre +100 et +130 points de base précédemment)

Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,7% et 18% (avec un effet de périmètre comprenant les opérations clôturées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

Peter Herweck, Directeur général, a commenté : "Je suis heureux d'annoncer un excellent premier semestre 2023. Nous avons généré une croissance forte de notre chiffre d'affaires, en hausse organique de 15%, tout en restant concentrés sur la rentabilité de nos activités. Ainsi, notre marge d'EBITA ajusté s'établit à 18%, un record pour l'entreprise. Notre carnet de commandes continue d'augmenter, reflétant les fortes tendances de la demande principalement liées à l'électrification dans le domaine des nouvelles énergies et de l'intelligence artificielle qui entraîne un intérêt croissant pour les centres de données. Notre cash-flow opérationnel record illustre la qualité de nos activités et devrait se traduire par une forte génération de cash-flow libre au second semestre 2023. Notre empreinte géographique et notre exposition aux marchés finaux, toutes deux équilibrées, nous confortent dans notre capacité à réaliser une croissance rentable. Par conséquent, nous relevons aujourd'hui notre objectif financier 2023."