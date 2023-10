Schneider : MFS sous les 5% des droits de vote

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 octobre par l'AMF, Massachusetts Financial Services (MFS) Company, société de droit américain contrôlée par Sun Life Financial et agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 6 octobre 2023, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric, et détenir, à cette date, pour le compte des clients et de fonds, 29.890.919 actions Schneider, soit 5,22% du capital et 4,99% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, au 13 octobre, pour le compte des clients et de fonds, 29.888.453 actions Schneider représentant autant de droits de vote, soit 5,22% du capital et 4,99% des droits de vote.