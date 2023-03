Schneider : les analystes refont leurs comptes

(Boursier.com) — Schneider reperd 2,2% ce vendredi à 154 euros, malgré le broker JP Morgan qui a repris le suivi du dossier à 'surpondérer' sur l'électricien en ciblant un cours de 185 euros, tandis que le groupe a publié un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 12% et en croissance publiée de 18%.

L'EBITA ajusté est ressorti à 6 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 14% et en croissance publiée de 21%.

La marge d'EBITA ajusté est ainsi de 17,6%, en croissance organique de +40 points de base (bp). Le résultat net s'est inscrit à 3,5 milliards d'euros, soit une croissance 9%, avec un résultat net ajusté est de 4 milliards d'euros, en hausse de 16%.

Le programme de cessions est achevé pour un total de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe a annoncé par ailleurs un dividende progressif de 3,15 euros par action, en hausse de 9%.

Parmi les autres avis de brokers, DZ Bank a revalorisé le titre à 177 euros avec un avis à l'achat sur le dossier. La Deutsche Bank a aussi remonté le curseur à 170 euros avec un avis à l'achat. Le groupe vise désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +12% et +16%, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre +9% et +11% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +50 et +80 points de base...