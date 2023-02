Schneider : Le résultat net ajusté grimpe à 4 MdsE, en hausse de 16%

(Boursier.com) — Schneider a publié un Chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 12% et en croissance publiée de 18%.

La gestion de l'énergie ressort en croissance organique de +13% et les Automatismes industriels en croissance organique de +10%. Le Chiffre d'affaires du groupe est en croissance organique de 16% au quatrième trimestre.

L'EBITA ajusté ressort à 6 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 14% et en croissance publiée de 21%.

La marge d'EBITA ajusté est de 17,6%, en croissance organique de +40 points de base (bp).

Le résultat net ressort à 3,5 milliards d'euros, soit une croissance 9%. Le résultat net ajusté est de 4 milliards

d'euros, en hausse de +16%. Le cash-flow libre s'inscrit à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 19%, avec une forte contribution du S2.

Le programme de cessions est achevé pour un total de 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le groupe annonce par ailleurs un dividende progressif de 3,15 euros par action, en hausse de +9%.

Objectifs financiers 2023

Le groupe vise une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +12% et +16%, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre +9% et +11% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +50 et +80 points de base.

Comme annoncé précédemment, les fonctions de Président et de Directeur général seront dissociées - Jean-Pascal Tricoire continuera en tant que Président, Peter Herweck sera nommé Directeur général, à compter du 4 mai 2023.