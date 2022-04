Schneider : Le chiffre d'affaires du premier trimestre grimpe à 7,566 MdsE

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de Schneider, à 7.566 millions d'euros, affiche une hausse organique de 9,8% et une progression de +15,9% en croissance publiée.

Le groupe note des avancées notables sur les priorités stratégiques clés :

Plus de Produits : croissance organique de +13%, contribution

équilibrée entre prix et volume.

Plus de 'Logiciels & Services' avec une croissance organique de +7%. Les Logiciels ressortent en croissance à deux chiffres.

Le groupe annonce par ailleurs son intention de céder ses activités en Russie à son équipe de direction locale.

Schneider confirme une croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité en 2022 conformément aux ambitions de croissance durable à moyen et long terme partagées lors de sa récente journée investisseurs.