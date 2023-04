Schneider : le chiffre d'affaires du groupe grimpe à 8,5 MdsE, record absolu pour un premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Schneider a grimpé à 8,5 Milliards d'euros au T1, record absolu pour un premier trimestre, en hausse de 12,3% sur un an en données publiées et de 15,8% en organique. Selon le consensus de place, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 8,25 Milliards d'euros.

L'objectif 2023 est relevé avec une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +16% et +21%, contre une progression de 12% à 16% anticipée auparavant.

Schneider Electric cible une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 100 à 130 points de base. "Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 17,6% et 17,9%, incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles" indique la direction.

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente : "Ce premier trimestre 2023 était mon dernier trimestre complet en tant que Directeur général du Groupe, et c'est avec plaisir que je confirme un fort démarrage de l'année 2023, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de +16 % au premier trimestre, dans le prolongement de la forte dynamique enregistrée ces deux dernières années.

Nos deux activités affichent de fortes performances et génèrent chacune une croissance organique à deux chiffres, soulignant la demande généralisée pour les logiciels et la digitalisation, ainsi que pour le développement durable et l'électrification. Cela reflète l'intégration et les synergies uniques de notre portefeuille. Les quatre régions qui constituent notre empreinte géographique mondiale équilibrée sont en forte progression, avec une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et dans le Reste du Monde. En Asie-Pacifique, la Chine affiche, comme attendu, un ralentissement en début d'année et le reste de la région est en croissance à deux chiffres. Nos moteurs de croissance tiennent leurs promesses. Les Services sur site sont en croissance organique de +14% sur le trimestre. Nous accélérons aussi sur nos offres de logiciels agnostiques, avec une croissance à deux chiffres de nos ventes de logiciels et de services digitaux, et une accélération notable de nos revenus récurrents annualisés ("ARR"), en hausse de +16 % pour AVEVA qui poursuit la Schneider Electric (...) En ce qui concerne nos perspectives, je me réjouis du rôle que Schneider jouera dans la construction d'un avenir plus intelligent et plus vert dans toutes les régions. Plus que jamais, notre but est de fournir à nos clients des technologies digitales pour plus d'efficacité et de décarbonation, et le besoin pour ces solutions ne cesse de croître, pour générer des résultats positifs tant sur le plan économique que sociétal. Chez Schneider, nous sommes fiers également de mener nos propres initiatives pour atteindre les objectifs ambitieux déclinés dans le tableau de bord de notre programme Schneider Sustainability Impact ("SSI"), qui atteint un score de 5,25 à la fin du premier trimestre. Enfin, nous relevons notre objectif financier pour 2023, dans un contexte où les tensions sur la chaîne logistique continuent de s'atténuer à l'échelle mondiale, favorisant l'exécution de notre carnet de commandes, et où la demande se maintient à des niveaux élevés avec un carnet de commandes record à la fin du premier trimestre, malgré un ralentissement dans les segments liés aux consommateurs. Ce fut un grand privilège pour moi de conduire Schneider vers une nouvelle dimension et de développer ses capacités avec vous au cours des vingt dernières années. Je vous remercie, toutes et tous, de votre soutien et j'ai hâte de soutenir nos équipes et Peter dans les prochaines étapes de notre parcours."