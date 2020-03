Schneider : le bon prix ?

(Boursier.com) — <Schneider Electric remonte de 0,6% ce mercredi sur les 95 euros, alors que le broker Jefferies vient de démarrer le suivi du dossier avec un avis à 'conserver' en visant un cours de 97 euros. Morgan Stanley avait pour sa part relevé sa recommandation sur le dossier de 'pondération en ligne' à 'surpondérer'. L'objectif de cours est ici fixé à 110 euros, contre un objectif moyen de 100 euros chez les spécialistes recensés par le consensus de place, les objectifs allant de 50 à 120 euros...

Auparavant, Bryan Garnier avait de son côté dégradé le titre à 'neutre' malgré une 'fair value' relevée de 90 à 015 euros. Le broker a expliqué que le groupe devait faire face à une base de comparaison exigeante au premier trimestre (croissance organique de 5,9% au T1 2019) et reste également confronté à l'impact du Coronavirus sur l'activité (300 millions d'euros de recettes perdues au premier trimestre en Chine, qui devraient néanmoins être complètement récupérés au second semestre). Si le courtier apprécie le fait que la rentabilité ne devrait pas décevoir en 2020, il note aussi que Schneider ne présente pas de résultats trimestriels, ce qui devrait quelque part pénaliser le cours de l'action avant la prochaine (résultats intermédiaires) publication le 23 juillet 2020. Au préalable, compte tenu de la très forte réaction de l'action hier, un plafonnement du titre semble probable...

Rappelons que Schneider a annoncé le 20 février dernier un chiffre d'affaires de 27,2 Milliards d'euros, en croissance publiée de +6% et de +4,2% en organique en 2019, toutes les activités et régions ressortant en croissance.

L'EBITA ajusté s'est établi à 4,2 milliards d'euros, soit une marge de 15,6%, en amélioration organique de +9% et de 70 pts de base. Le résultat net s'est inscrit à 2,4 milliards d'euros, en hausse de +3,4%.