Schneider Electric : un broker moins gourmand

(Boursier.com) — Le groupe Schneider Electric recule de 1,4% à 175,90 euros, alors que le broker RBC a dégradé le dossier à 'sous-performer' en visant un cours de 165 euros. Rappelons que le titre figure parmi les plus fortes progressions depuis un an en bourse avec un gain de près de 20%. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley reste lui à 'pondération de marché' sur le groupe avec un objectif relevé à 168 euros, tandis que JP Morgan surpondère de son côté le titre avec un objectif plus ambitieux de 200 euros. La Deutsche Bank reste aussi à l'achat sur l'électricien et avait déjà réhaussé son objectif de cours à 190 euros, tandis que HSBC avait ajusté la mire à 190 euros aussi, avec un avis acheteur... A l'occasion de sa dernière 'Journée Investisseurs', le management a indiqué viser sur la période 2024-2027 une croissance organique annuelle comprise entre +7% et +10% avec un taux de croissance organique moyen annuel de la marge d'EBITA ajusté d'environ +50 points de base.

Les ambitions de long terme passent par ailleurs par une croissance organique de l'activité de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique et par un taux de conversion de cash-flow libre aux alentours de 100% sur l'ensemble du cycle économique...