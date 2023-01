Schneider Electric : soutenu par un analyste !

(Boursier.com) — Schneider Electric grimpe de près de 4% à 139 euros ce mercredi, alors que le broker Bernstein est repassé à 'surperformer' sur le groupe d'équipement électrique et a porté sa cible de 110 à 149 euros. Le groupe industriel a enregistré une croissance organique de 12,1% au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires total de 8,8 milliards d'euros.

Après avoir rehaussé ses objectifs 2022 l'été dernier, le management a confirmé viser une croissance organique du chiffre d'affaires "entre 9% et 11%" et une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre "+11% et +15%".

"Malgré un environnement économique incertain, la demande pour nos produits et solutions reste forte, bien que plus modérée dans les segments liés aux consommateurs, conformément à nos attentes... Nous observons partout une forte demande pour la numérisation et l'électrification. A noter, une dynamique soutenue dans nos activités liées à la transition énergétique dans les économies matures, ainsi qu'un regain d'intérêt dans les économies liées aux matières premières qui soutiennent les segments de fin de cycle où nous sommes présents. Nous confirmons notre objectif pour 2022", avait commenté la direction du groupe.