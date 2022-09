Schneider Electric serait proche d'un accord avec Aveva

(Boursier.com) — Schneider Electric serait proche de reprendre les 41% du capital du fournisseur britannique de logiciels industriels qu'il ne détient pas encore. Selon les informations de la chaîne Sky News, les groupes français et britannique se rapprocheraient d'un deal autour d'un prix de plus de 30 livres par action Aveva, ce qui valoriserait le groupe britannique autour de neuf milliards de livres. En vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, Schneider devra dire s'il a ou non l'intention de soumettre une offre au plus tard le 21 septembre prochain. Fin août, la firme basée à Rueil-Malmaison a confirmé envisager une offre sur le solde du capital d'Aveva tout en précisant alors n'avoir pas encore formulé d'offre et n' étant pas certaine de le faire.

Les produits développés par Aveva sont utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques tandis que les activités du conglomérat français couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle.

Schneider a pris le contrôle d'Aveva après avoir accepté en 2017 de combiner sa propre activité de logiciels industriels avec la société britannique. Depuis, Aveva s'est encore renforcée grâce à diverses acquisitions, notamment celle du fabricant de logiciels industriels Osisoft, soutenu par SoftBank, en 2020 pour une valorisation de 5 milliards de dollars, dette comprise.