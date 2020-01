Schneider Electric s'éloigne des 100 euros

Schneider Electric s'éloigne des 100 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schneider Electric s'éloigne des 100 euros en reculant de 0,2% ce lundi à 93,98 euros en clôture. Côté brokers, la Deutsche Bank a pourtant relevé son cours cible de 86 à 100 euros sur le dossier, tandis que la SG était repassée acheteuse sur le dossier avec un cours cible ajusté en hausse à 110 euros la semaine dernière.

Rappelons que le groupe, qui avait rehaussé ses objectifs 2019 cet été, vise désormais sur l'année une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +6 et +8% (contre +4 et +7% initialement annoncé). Cette performance découle de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge.

La croissance organique de l'activité est attendue entre +4% et +5%, alors que l'amélioration organique de la marge d'EBITA ajustée est anticipée dans la moitié supérieure de la fourchette comprise entre +20 et +50 points de base.

Fin octobre, le groupe avait annoncé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 de 6,646 MdsE en croissance organique de 3,1% (+4,2% en croissance publiée). Le consensus Bloomberg anticipait des revenus de 6,58 milliards d'euros contre 6,38 MdsE un an plus tôt...