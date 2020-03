Schneider Electric réorganise son comité exécutif

(Boursier.com) — Schneider Electric annonce un remaniement de son comité exécutif. Après onze ans passés chez Schneider Electric, Emmanuel Babeau, Directeur général délégué en charge des Finances et des Affaires juridiques, quittera l'entreprise le 30 avril prochain. Le groupe fait évoluer son comité exécutif vers une structure "plus plate", et profitera de cette transition pour renforcer sa gouvernance, accélérer ses transformations stratégiques et numériques, et accroître la diversité de son équipe de direction.

Le Comité exécutif accueillera trois nouveaux membres. Hilary Maxson sera nommée Directeur général Finances, à compter de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2020. De nationalité américaine, elle a rejoint Schneider Electric il y a trois ans et occupe actuellement le poste de directeur financier de l'activité Gestion de l'Energie (Energy Management). Elle possède une expérience solide et diversifiée de la finance, acquise dans le secteur bancaire mais surtout dans le secteur de l'énergie et des services publics. Charise Le sera nommée Directeur général Ressources humaines, à compter du 1er avril. De nationalité chinoise, elle était récemment à la tête de la Stratégie & des Services RH Globaux, au sein de la Direction des Ressources Humaines de Schneider. Peter Weckesser, rejoindra Schneider Electric pour devenir Directeur général Digital, à compter du 1er juin. De nationalité allemande, il est actuellement Directeur de la Transformation Digitale d'Airbus Defense & Space. Il a auparavant acquis une vaste expérience chez Siemens en tant que dirigeant, notamment à la direction des Operations de Siemens Product Lifecyle Management et, avant cela, en tant que Président de Siemens Industry Services.

Schneider Electric annonce également deux autres évolutions au sein de son comité exécutif. Olivier Blum deviendra Directeur général stratégie et développement durable, à compter du 1er avril. Actuellement Directeur général ressources humaines du Groupe, il sera chargé de développer et de déployer les initiatives de Stratégie, de Développement durable et de Qualité, tout en dirigeant l'ensemble des activités Fusions & Acquisitions et désinvestissements au niveau mondial. Hervé Coureil deviendra Directeur général Gouvernance et Secrétaire Général, à compter de l'assemblée générale annuelle de 2020. Actuellement Directeur général Digital de Schneider Electric, il sera chargé de développer et de veiller au fonctionnement d'un cadre de gouvernance mondiale efficace, en alignant les priorités et l'exécution stratégique entre le conseil d'administration, la direction générale et les opérations, tout en accélérant la simplification de la société.