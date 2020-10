Schneider Electric relève ses objectifs 2020

(Boursier.com) — Schneider Electric rehausse ses objectifs annuels après un solide troisième trimestre. Le fabricant de matériel électrique, dont les produits vont des chargeurs électriques pour voitures à la robotique industrielle, a dégagé un chiffre d'affaires de 6,458 milliards d'euros au troisième trimestre, en repli de 2,8% mais en hausse organique de 1,3%. Le consensus était positionné à 5,95 MdsE.

Fort de ce trimestre meilleur que prévu, le management vise désormais une baisse de 5% à 7% de son chiffre d'affaires 2020, contre un repli de 7% à 10% prévue en juillet, alors que la marge d'EBITA ajustée est anticipée entre 15,1% et 15,4%, contre 14,5%-15,1% précédemment. Le groupe demeure toujours engagé sur son ambition de marge d'EBITA ajusté d'environ 17% en 2022.

Jean-Pascal Tricoire, PDG, commente : "au cours du troisième trimestre, la performance de Schneider Electric a rebondi fortement, renouant avec la croissance dans de nombreuses économies ayant assoupli les mesures strictes de confinement en place au deuxième trimestre. Nous avons observé une reprise progressive de toute l'activité sur la période soutenue d'une part par les clients ayant passé leurs commandes précédemment et d'autre part par les initiatives de restockage sur certains canaux de distribution... Si les niveaux de contagion du COVID-19 continuent de générer de l'incertitude pour le quatrième trimestre, la crise a renforcé l'intérêt de nos clients pour le développement durable et la digitalisation, deux domaines sur lesquels nous concentrons notre stratégie, et a accéléré l'adoption de notre offre complète de solutions digitales afin de répondre à ces besoins croissants".