Schneider Electric présente sa feuille de route stratégique et ses objectifs financiers à moyen et long terme revus à la hausse

(Boursier.com) — Schneider Electric organise aujourd'hui une Journée Investisseurs virtuelle à 14h00 CET pour ses investisseurs et analystes financiers. Lors de cet événement, seront développées la stratégie et les principales priorités du groupe pour une croissance durable et rentable dans les années à venir, ainsi que le cadre financier qui soutient cette stratégie.

Cadre financier pour une croissance durable

Objectifs 2022 - 2024 :

- Croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +8% en moyenne

- Une amélioration organique annuelle de +30 bps à +70 bps de la marge d'EBITA ajusté

- Un cash-flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024.

Ambitions à long terme :

- Croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique

- Possibilité d'accroitre davantage la marge d'EBITA ajusté ainsi que le cash-flow libre au-delà de 2024 : levier opérationnel et évolution continue du mix d'activités pour impacter positivement les marges.