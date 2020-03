Schneider Electric : prépare sa levée de fonds réservée aux salariés

(Boursier.com) — Schneider Electric SE met en oeuvre une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale.

Cette opération, qui s'inscrit dans la politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe, couvrira 40 pays, dont la France, soit environ 80% des collaborateurs du Groupe.

Le Conseil d'Administration de Schneider Electric SE a décidé d'une augmentation de capital dans la limite d'un montant global de 3.700.000 d'actions, soit environ 0,6% du capital au 31 décembre 2019.

Les bénéficiaires pourront souscrire soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), des actions à un prix égal à 85% du Cours de Référence.

Les bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés sont les salariés (ainsi que, en France, les retraités et préretraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Epargne du Groupe) et mandataires sociaux des sociétés de Schneider Electric, dont le siège social est situé dans un des 40 pays participant à l'offre et qui bénéficient d'une ancienneté dans l'une des sociétés du Groupe d'au moins 3 mois au dernier jour de la période de souscription, soit le 5 mai 2020 (et à l'international, depuis le 31 janvier 2020).

La période de souscription devrait avoir lieu du 15 avril au 5 mai inclus.

Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 2 juillet.

Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées. Elles seront définitivement fixées par une décision à venir du Directeur Général Délégué, a priori le 14 avril.

L'admission des actions Schneider Electric SE nouvelles aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0000121972) sera demandée au plus tard le jour de l'augmentation de capital, le 2 juillet. Ces nouvelles actions seront assimilées aux actions existantes.