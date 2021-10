Schneider Electric prend la tête du CAC40 après le maintien des objectifs

(Boursier.com) — Schneider Electric s'offre la tête du CAC40 après son point trimestriel, à la faveur d'un gain de 3,7% à 148,2 euros. Le leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité a confirmé ses objectifs pour 2021 en dépit des tensions sur la chaîne logistique, à la faveur d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre. Sur la période écoulée, les revenus ont atteint 7,2 milliards d'euros, en hausse de 11,8% en données publiées et de 8,8% en données organiques, contre un consensus de 7,2%.

"Nous continuous d'évoluer dans un contexte mondial d'approvisionnement de plus en plus tendu, marqué par des pénuries et une augmentation des coûts des intrants et du transport, auxquels nous faisons toujours face avec nos clients et fournisseurs. Dans cette conjoncture, nous confirmons nos objectifs pour l'exercice 2021", a déclaré Jean-Pascal Tricoire, PDG de la société.

Pour l'ensemble de 2021, Schneider Electric avait expliqué en juillet viser une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 16,9% et 17,2%.

Les analystes saluent le maintien des objectifs, estimant que la vigueur de l'activité de gestion de l'énergie compensera le ralentissement de l'automatisation industrielle. L'entreprise estime que la pénurie actuelle de puces durera au moins 2 ou 3 trimestres de plus, ce qui nuira à son activité d'automatisation industrielle. "Nous sommes globalement positifs malgré les contraintes d'approvisionnement qui affectent l'automatisation industrielle", affirme par exemple RBC Capital.