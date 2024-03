Schneider Electric : pause sur les sommets

(Boursier.com) — Schneider Electric campe sur les 207 euros en matinée à Paris ce mercredi, alors que Berenberg est à l'achat sur Schneider Electric avec une cible majorée de 205 à... 250 euros. La Deutsche Bank a en revanche dégradé le titre à 'conserver' avec un objectif de cours de 200 euros. BNP Paribas Exane était auparavant resté à 'surperformance' sur le dossier avec un objectif de cours de 240 euros. Bernstein qui avait abaissé sa recommandation à 'performance de marché' avec un objectif ajusté à 188 euros estimait en revanche qu'il était temps de prendre ses bénéfices "avant que l'élan s'estompe" après un parcours sans faute de la valeur...

Rappelons que Schneider Electric a rejoint hier des niveaux records en bourse, au-dessus des 210 euros, après l'annonce d'un chiffre d'affaires 2023 de 35,9 milliards d'euros, le groupe ayant dégagé une marge brute de 15,012 MdsE, en hausse organique de +18,1%, soit un gain de +200 points de base, le taux de marge brute s'établissant à 41,8% en 2023. L'amélioration organique du taux de marge brute est due à un fort impact des prix nets principalement lié à l'effet de report des actions sur les prix menées en 2022, à une amélioration de la marge brute des Systèmes et à une amélioration de la productivité industrielle, particulièrement au second semestre...

L'Ebita ajusté de 2023 a atteint 6,412 MdsE, ce qui représente une croissance organique de +24,5%, tandis que la marge d'EBITA ajusté progresse de +180 points de base en organique et atteint 17,9% grâce aux bons niveaux de volumes et à la forte amélioration de la marge brute, conjuguées à la maîtrise des coûts des fonctions support (SFC) tout en investissant pour l'avenir.

Le résultat net (part du Groupe) s'est élevé à 4,003 MdsE en 2023 (3,477 MdsE en 2022), ce qui représente une hausse de +15% par rapport à 2022, comprenant les pertes relatives au retrait de Russie. Le groupe a dégagé un cash-flow libre de 4,594 MdsE, grâce principalement à la performance du compte de résultat qui a permis de générer un cash-flow opérationnel record de 5,529 MdsE. Cela comprend des coûts de 'R&D' de 2,016 MdsE, en hausse à 5,6% du chiffre d'affaires de 2023...

Bilan solide

Cotation...

Au 31 décembre 2023, la dette nette de Schneider Electric s'établit à 9,367 MdsE (en baisse par rapport à 11,225 MdsE en décembre 2022).

Le dividende proposé est de 3,50 euros par action, en hausse de +11% par rapport à 2022. Le Groupe maintient sa politique de dividende progressif pour la 14e année consécutive.

Le groupe fixe son objectif financier 2024, comme suit : Une croissance organique de l'Ebita ajusté 2024 comprise entre +8% et +12%. Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge : croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +6% et +8% ; croissance organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre +40 et +60 points de base.

Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 18% et 18,2% (incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

A plus long terme, le groupe fixe les objectifs suivants :

- Croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +10%, TCAC (CAGR) 2023-2027

- Hausse organique de la marge d'Ebita ajusté d'environ +50 points de base, TCAC (CAGR) 2023-2027.