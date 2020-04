Schneider Electric : objectif en vue

(Boursier.com) — Schneider Electric campe sur les 82 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé la création d'un fonds dédié à la lutte contre le Covid19, au sein de la Fondation Schneider Electric. Le "Tomorrow Rising Fund", sera destiné à financer des actions d'urgence et de reconstruction à plus long terme en lien avec le Covid-19, et ce dans l'ensemble des territoires sur lesquels Schneider Electric opère... La Fondation Schneider Electric proposera aux collaborateurs qui le souhaitent de contribuer par des dons qui seront abondés par la société. De même, ce fonds pourra également être alimenté par les parties prenantes externes de Schneider Electric qui le souhaitent.

Jean-Pascal Tricoire, PDG, a souhaité contribuer personnellement à cette mobilisation... Ainsi, il versera 25% de sa rémunération fixe durant la durée de la crise sur le fonds "Tomorrow Rising Fund". Jean-Pascal Tricoire est rejoint par les membres du comité exécutif de Schneider Electric, qui se sont également engagés à verser 10% de leur rémunération fixe sur ce fonds durant la durée de la crise.

Schneider Electric n'a pas l'intention d'avoir recours aux dispositifs exceptionnels de soutien en trésorerie proposés par l'Etat français pour faire face à cette crise.

De plus, dans le contexte actuel, Schneider Electric ne procèdera à aucun rachat d'action tant que ses objectifs 2020 seront suspendus, comme indiqué dans la communication faite par le Groupe le 23 Mars dernier. Parmi les dernières notes de brokers, Jefferies a abaissé son cours cible de 97 à 80 euros tout en restant à 'conserver' sur le dossier.