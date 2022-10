Schneider Electric mis en examen suite aux perquisitions de 2018

(Boursier.com) — Suite aux perquisitions menées en 2018 par un Juge d'instruction français et l'Autorité de la Concurrence concernant les activités de distribution de produits électriques en France, le Juge d'instruction a décidé de mettre Schneider Electric en examen et a ordonné à la société de fournir une garantie bancaire de 20 millions d'euros et une garantie en numéraire de 80 millions d'euros payable en janvier 2023.

"Cela ne préjuge en rien d'une condamnation éventuelle de Schneider Electric", indique le groupe qui "conteste fermement l'ensemble des allégations formulées par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence, et entend vigoureusement et pleinement se défendre".

Schneider Electric explique que sa politique commerciale est conçue "de façon à respecter l'ensemble des réglementations".

Schneider Electric, qui a toujours coopéré avec les autorités, entend poursuivre cette coopération.