Schneider Electric : le marché est séduit

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Schneider Electric s'adjuge 2% à 159,3 euros, toujours porté par la présentation de sa feuille de route de moyen/long terme. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier à la suite de ces annonces.

Le numéro un mondial des équipements électriques basse tension table sur une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +8% en moyenne, une amélioration organique annuelle de +30 bps à +70 bps de la marge d'EBITA ajusté, et un cash-flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024. À plus long terme, la direction anticipe une croissance organique de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique avec la possibilité d'accroitre davantage la marge d'EBITA ajusté ainsi que le cash-flow libre au-delà de 2024.

Le Credit Suisse relève son objectif de 160 à 170 euros et réitère son avis 'surperformer', JP Morgan ('surpondérer') remonte le curseur de 163 à 180 euros et la SocGen ('acheter') porte son objectif de 165 à 180 euros.

La Deutsche Bank revalorise de son côté le titre de 135 à 150 euros ('conserver'). Comme d'habitude, la banque explique avoir trouvé les présentations et la stratégie globale de la direction très convaincantes. Elle continue à voir Schneider comme une entreprise industrielle de grande qualité, dotée d'un portefeuille synergique de solutions de gestion de l'énergie, d'automatisation et de solutions numériques, bien positionnée pour surfer sur les vagues de la transition énergétique et de l'industrie 4.0. la DB considère également que Schneider est en avance sur les mesures de durabilité et la stratégie mais reste à 'conserver' pour des questions de valorisation.

A 'surperformer' sur la valeur, Oddo BHF a jugé ce CMD convaincant et s'il ne modifie pas ses estimations de BPA à ce stade, il semble que des opportunités pour les relever existent à moyen terme. Surtout, le groupe se positionne désormais comme un best in-class à travers la croissance organique visée à moyen terme (5-8%) et l'amélioration de marge d'EBIT, ce qui mérite, selon le broker, une prime en termes de valorisation. L'objectif est confirmé à 175 euros.