Schneider Electric : le marché apprécie les ambitions

(Boursier.com) — Schneider Electric parvient à résister à la nouvelle baisse des marchés ce mardi avec un titre qui grimpe de 1% à 152,7 euros. En amont d'une Journée Investisseurs virtuelle, le management a présenté ses objectifs pour la période 2022-2024.

Il vise une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +8% en moyenne, une amélioration organique annuelle de +30 bps à +70 bps de la marge d'EBITA ajusté, et un cash-flow libre d'environ 4 milliards d'euros d'ici 2024.

Sur l'exercice 2021, Schneider Electric vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 16,9% et 17,2%.

À plus long terme, la direction table sur une croissance organique de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique avec la possibilité d'accroitre davantage la marge d'EBITA ajusté ainsi que le cash-flow libre au-delà de 2024.