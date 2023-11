Schneider Electric : le marché applaudit

(Boursier.com) — Schneider Electric pointe en tête du palmarès à l'ouverture avec un titre qui avance de 5,5% à 159,2 euros. Les opérateurs accueillent favorablement les nouveaux objectifs de moyen terme de la société. En amont de sa Journée Investisseurs, le management a indiqué viser sur la période 2024-2027 une croissance organique annuelle comprise entre +7% et +10% avec un taux de croissance organique moyen annuel de la marge d'EBITA ajusté d'environ +50 points de base. Les ambitions de long terme passent par ailleurs par une croissance organique de l'activité de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique et par un taux de conversion de cash-flow libre aux alentours de 100% sur l'ensemble du cycle économique.