Schneider Electric : le bon prix ?

Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric reprend modestement 0,2% à 98,80 euros sur le marché parisien ce mardi, alors que le broker JP Morgan a ajusté son objectif de cours de 88 à 90 euros tout en restant à 'surpondérer' sur le dossier. La Deutsche Bank avait en revanche dégradé la valeur à 'conserver' dernièrement, estimant qu'il est temps de faire une pause après la très belle surperformance de l'action par rapport au secteur industriel cette année et par rapport à l'indice STOXX depuis le début de l'année 2019.

Le courtier continue toutefois à considérer que Schneider offre de solides caractéristiques de résilience et un portefeuille plus attrayant que ses pairs pour la sortie de crise étant donné qu'il se concentre sur la gestion de l'énergie, l'automatisation, la numérisation et les offres de centres de données particulièrement solides. Cependant, selon la DB, le cours de l'action intègre désormais largement ces caractéristiques. L'objectif de cours a été réhaussé à 95 euros.