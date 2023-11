Schneider Electric lance une émission d'OCEANEs à échéance 2030 pour un montant nominal maximal de 750 ME

(Boursier.com) — Schneider Electric annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2030, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 650 millions d'euros, pouvant être porté à un montant nominal maximal de 750 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Le produit net de l'Émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Principales modalités des Obligations

Les Obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros (le "Montant Principal"), seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Schneider Electric et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1,47% et 1,97% payable semestriellement à terme échu le 27 mai et le 27 novembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 27 mai 2024.

La prime de conversion/échange sera comprise entre 42,50% et 47,50% par rapport au cours de référence de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les modalités définitives des Obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard ce jour, et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 27 novembre 2023.