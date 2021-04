Schneider Electric : Jean-Pascal Tricoire confirmé dans ses fonctions

Schneider Electric : Jean-Pascal Tricoire confirmé dans ses fonctions









(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Schneider Electric SE s'est réunie le 28 avril sous la présidence de Cécile Cabanis. Suite aux mesures sanitaires prises par le gouvernement français et liées à la COVID-19, l'Assemblée générale mixte s'est tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Réunissant un quorum de 65.6%, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration.

Ainsi, ils ont notamment approuvé :

- les comptes sociaux et consolidés 2020 et la distribution d'un dividende au titre de 2020 de 2,6 euros par action ;

- les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Jean-Pascal Tricoire ;

- la politique de rémunération 2021 du Président-Directeur général et des membres du Conseil d'administration ;

- le renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean-Pascal Tricoire ;

- la nomination de Mme Anna Ohlsson-Leijon en qualité d'administratrice ;

- le renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Xiaoyun Ma en qualité d'administratrice représentants les salariés actionnaires ;

- le renouvellement des autorisations financières.

Le Conseil d'administration de Schneider Electric est ainsi composé de 15 administrateurs dont 42 % de femmes et 75% d'administrateur indépendant (à l'exclusion de l'administratrice représentant les salariés actionnaires et des administrateurs représentant les salariés).

Suite au renouvellement de son mandat d'administrateur avec un taux de soutien de 94,98 %, le mandat de M. Jean-Pascal Tricoire en tant que Président et Directeur général a également été renouvelé.

L'Assemblée générale a également été l'occasion pour Jean-Pascal Tricoire (Président-Directeur général), Hilary Maxson (Directrice financière) et Fred Kindle (Vice-président & Administrateur référent indépendant), de s'adresser, par diffusion en direct, aux quelques 350 participants et de répondre en séance aux questions posées par les actionnaires. Ils ont présenté la stratégie du Groupe, ses résultats en 2020 et ses perspectives, la réaction du Groupe face à la situation de la COVID-19, ainsi que les éléments clefs de sa gouvernance.

Jean-Pascal Tricoire, connecté depuis Hong Kong, a détaillé les points clés de 2020, une année de référence exceptionnelle pour le Groupe. Sa présentation s'est axée sur 4 éléments clés : la transformation réalisée, l'accélération de l'engagement du Groupe pour le développement durable, pour ses collaborateurs et les communautés, et enfin la performance exceptionnelle délivrée par le Groupe en 2020.

Il a rappelé la raison d'être de Schneider Electric "Tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous". Il a précisé combien cette mission est essentielle durant cette période de crise sanitaire et économique. Elle permet non seulement la continuité de service d'applications critiques essentielles à travers le monde, pour les hôpitaux, l'Agroalimentaire, les Data Centers, les réseaux électriques, le traitement de l'eau et le résidentiel. De plus, grâce au digital, le contrôle, la surveillance et la maintenance à distance assurent la sécurité des opérateurs. Jean-Pascal Tricoire a également rappelé comment les deux métiers coeur du Groupe, la Gestion de l'énergie et les Automatismes industriels, grâce à l'innovation, notamment leurs produits " Green " et leurs solutions numériques, contribuent à apporter un niveau supérieur d'efficacité pour les clients du Groupe et à les accompagner dans leur démarche de développement durable.

Il a également insisté sur le fait que le digital a été essentiel à la gestion de la crise de la COVID-19, avec la gestion numérique des installations pour plus de résilience, ainsi qu'un catalyseur essentiel du développement durable et l'efficacité.

Jean-Pascal Tricoire a ensuite expliqué la quadruple intégration que le Groupe fournit à ses clients grâce à EcoStruxure pour améliorer l'efficacité des solutions proposées, en combinant énergie et automatisme, en digitalisant l'intégralité de l'écosystème des capteurs au cloud, en intégrant l'ensemble du cycle de vie des opérations depuis la conception jusqu'à la maintenance et enfin, en connectant l'ensemble des sites des clients.

Jean-Pascal Tricoire a également évoqué cette année exceptionnelle d'acquisitions et partenariats pour préparer l'avenir et également renforcer le portefeuille de logiciels du Groupe et celui de nos partenaires.

L'ensemble de cette stratégie a permis à Schneider Electric d'aborder la crise du Covid-19 avec des fondamentaux solides construits depuis de nombreuses années et reposant sur un modèle unique, intégré, multi local, partenarial et décentralisé. Cette stratégie s'est également traduite par une performance financière et extra-financière record en 2020.

Hilary Maxson a détaillé la performance 2020, démontrant l'agilité et la résilience du Groupe. Abordant 2021, Hilary Maxson a évoqué un 1er trimestre sous le signe de la croissance du chiffre d'affaires du fait d'une bonne dynamique de la demande des marchés finaux du Groupe ainsi que la plupart de ses segments. Compte tenu ce cela et de ce que le Groupe sait sur les incertitudes restantes, en particulier du COVID-19, Hilary Maxson a, comme détaillé lors de la présentation des résultats du 1er trimestre, rappelé avoir revu les objectifs 2021 du Groupe à la hausse.

Fred Kindle, Vice-président & Administrateur référent indépendant, a ensuite exposé les principaux éléments du rapport sur le gouvernement d'entreprise et a présenté les travaux menés par le Conseil d'administration en 2020.