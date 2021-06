Schneider Electric intègre Wallix Inside à sa nouvelle gamme de "edge box" Harmony P6

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WALLIX , éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en sécurisation des accès et des identités, annonce l'intégration des technologies de cybersécurité WALLIX Inside à la gamme de PC industriels Harmony P6 de Schneider Electric. Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, et WALLIX Group renforcent ainsi leur partenariat de plus de 5 ans avec le lancement d'une solution intégrée qui permet d'assurer la sécurité des connexions aux systèmes des installations industrielles, des bâtiments tertiaires, des hôpitaux et des data-centers.

Développée par WALLIX Group, WALLIX Inside permet aux spécialistes de l'ingénierie industrielle de gérer les identités et les accès entre leur solution et les machines industrielles connectées pour sécuriser les accès aux données en transit.

Schneider Electric, partenaire de longue date de WALLIX, a embarqué, les technologies "by design" de sécurisation des identités et des accès de WALLIX, directement dans sa nouvelle gamme de PC industriels, Harmony P6. Cet équipement i-PAM (Industrial Privileged Access Management) est une solution de connectivité sécurisée plug & play dans le cadre de la programmation des automates industriels et dans les opérations de maintenance.

WALLIX Inside permet notamment de sécuriser les sessions de connexion sur les outils logiciels de Schneider Electric qui adressent les lignes de production, notamment l'application EcoStruxure Control Expert, pour la programmation des automates. Ainsi, la connexion de l'opérateur (installateur, programmeur, etc.) aux automates passera automatiquement par WALLIX Inside qui assure l'authentification et la vérification des droits sur la session. En fonction des informations reçues, WALLIX Inside pourra établir lui-même la connexion vers l'automate avec un mot de passe non accessible et changé après usage...