Schneider Electric finalise l'acquisition de la totalité du capital d'Aveva

(Boursier.com) — Schneider Electric annonce que le "Scheme of arrangement" approuvé par les instances juridiques compétentes "Court" portant sur l'acquisition par Schneider Electric de l'ensemble du capital social, émis et à émettre d'Aveva, non détenu par Schneider Electric est devenu effectif.

Suite à l'annonce du 25 novembre 2022 par Aveva que les actionnaires minoritaires de la société ont voté à la majorité requise en faveur de l'offre en numéraire au prix de 3.225 pence par action et de l'adoption de la résolution spéciale visant à mettre en oeuvre le "Scheme" ainsi que de l'annonce ultérieure du 14 décembre 2022 que toutes les approbations réglementaires requises avaient été obtenues, le "Scheme" a été validé par une ordonnance du tribunal le 16 janvier 2023.

Suite à la remise de l'ordonnance du tribunal au Registrar of Companies du Royaume-Uni, la transaction est désormais finalisée.

Le règlement de la contrepartie à laquelle chaque actionnaire a droit sera effectué "dès que possible" et, en tout état de cause, "au plus tard le 1er février 2023".

Les transactions sur les actions Aveva ont été suspendues à partir de 7h30 GMT, le 18 janvier 2023. La radiation de la cotation des actions Aveva sur le segment de cotation premium de la liste officielle et de l'admission à la négociation des actions Aveva sur le marché principal à la Bourse de Londres devrait avoir lieu à 8h GMT, le 19 janvier 2023.