Schneider Electric finalise l'acquisition d'EcoAct

(Boursier.com) — Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes industriels, annonce, après être entré en négociations exclusives avec le Groupe Atos le 3 juillet 2023, avoir finalisé l'acquisition d'EcoAct SAS ("EcoAct"), un leader international du conseil climatique et des solutions net zéro dont le siège social est situé à Paris.

La finalisation de la transaction fait suite à la consultation des instances représentatives concernées et à l'approbation des autorités de régulation compétentes.

L'acquisition unit deux organisations de premier plan pour accélérer dans les solutions aux entreprises offrant une réelle valeur ajoutée à la fois pour le climat et pour les clients. Le portefeuille de produits et de services d'EcoAct, qui comprend des services de conseil, des outils de données climatiques et le développement de projets de compensation carbone, permettra d'élargir et d'accélérer au niveau mondial l'activité de Services de Conseil en Développement Durable de Schneider Electric, un fournisseur de référence de services de conseil en gestion de l'énergie, efficacité énergétique, approvisionnement en énergies renouvelables et 'en matières premières environnementales, conseil en matière de développement durable, risque climatique, communication en matière de développement durable, et divulgation de l'information et qualité des rapports.

L'union des deux organisations étend les capacités de Schneider Electric à fournir des solutions de bout en bout qui guident les organisations vers la transformation net zéro et au-delà. Les services de conseil de l'entreprise soutiennent le développement d'une stratégie de développement durable et la définition d'objectifs jusqu'à la décarbonation sur les champs des émissions du périmètre 1, 2 et 3, renforcés par son portefeuille d'outils digitaux et de gestion des données pilotés par l'IA (intelligence artificielle).

"Nous admirons depuis longtemps l'équipe d'EcoAct, et le rapprochement de nos deux organisations nous aidera à accélérer notre capacité à servir nos clients dans le monde entier, a déclaré Steve Wilhite, président de l'activité de Services de Conseil en Développement Durable. Les entreprises comprennent l'urgence d'agir, mais continuent de faire face à des complexités lorsqu'il s'agit de décarbonation. Je suis convaincu que la combinaison de nos équipes, les meilleures de leur catégorie, aideront nos clients à se rapprocher encore plus rapidement de leurs ambitions en matière d'émissions nettes zéro."

"L'action climatique urgente est au coeur de notre mission, et je sais que nous avons trouvé le bon partenaire en Schneider Electric, a déclaré Stuart Lemmon, PDG d'EcoAct. L'engagement de l'entreprise en faveur du net zéro - dans ses propres opérations et pour ses clients - est très parlant sur le marché, et nos EcoActeurs sont ravis de s'associer à une autre équipe de conseillers de premier plan, mettant le climat et la nature au centre de la scène pour accélérer la transformation durable des entreprises."