Schneider Electric et GreenYellow s'associent pour proposer des solutions de micro-réseaux tertiaires et industriels dans toute l'Europe

(Boursier.com) — Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, s'est associé à GreenYellow, expert en solutions décentralisées de génération d'énergie solaire et d'efficacité énergétique, pour lancer une nouvelle solution de micro-réseaux reposant sur le modèle EaaS (Energy as a Service).

Cette solution s'adresse aux acheteurs d'énergie du secteur commercial et industriel (C&I) exploitant des magasins de vente au détail, des centres logistiques et des bâtiments tertiaires, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises (PME), telles que les usines, les brasseries et les laiteries. Les micro-réseaux permettront aux entreprises de toute l'Europe de contrôler leurs coûts et d'accroître leur sécurité en matière d'énergie, mais aussi d'accélérer leur transition vers le développement durable.

Proposée en tant que service, cette solution offre aux entreprises tous les avantages d'un micro-réseau, sans l'investissement initial conséquent habituellement requis.

Cette nouvelle offre voit le jour dans un contexte de flambée des coûts énergétiques en Europe et d'éventuelles pénuries importantes pressenties pour l'hiver 2023-24, qui pourraient entraîner des coupures d'électricité.

En août 2022, le coût de l'électricité en France a atteint 900 euros par mégawattheure. Plus de dix fois le prix pratiqué à la même époque un an plus tôt (Bloomberg).

En Espagne, les factures d'électricité ont atteint 158,26 euros en août 2022, soit une augmentation de 70% en glissement annuel (FACUO).

Question de volatilité

La volatilité des prix de l'électricité en Europe en 2022 était en moyenne 6 fois plus élevée qu'en 2020 et a plus que doublé par rapport à 2021 (Ffe).

Les conclusions d'un récent rapport de PwC n'ont donc rien d'étonnant : à l'échelle mondiale, 40% des PDG ont identifié la transition vers de nouvelles sources d'énergie comme le facteur le plus susceptible d'avoir un impact sur la rentabilité de leur secteur au cours des dix prochaines années.

Les micro-réseaux remplacent l'électricité coûteuse et à forte émission de carbone achetée auprès du réseau par une énergie propre, auto-produite et respectueuse de l'environnement, provenant de systèmes photovoltaïques (PV) solaires. Le stockage par batterie accroît encore la flexibilité offerte par l'énergie photovoltaïque, ce qui réduit les coûts et les émissions de carbone. Il est également possible de réaliser des économies en tirant parti des commandes avancées et des algorithmes intelligents du système afin d'optimiser le fonctionnement de la centrale énergétique locale et de déterminer si l'énergie doit être utilisée ou stockée. Les micro-réseaux améliorent également la résilience énergétique puisqu'ils permettent de s'assurer que les installations sont approvisionnées en énergie de manière constante en cas de panne de réseau ou de conditions météorologiques extrêmes.

Le partenariat entre Schneider Electric et GreenYellow apporte un soutien de bout en bout aux entreprises qui cherchent à intégrer les micro-réseaux à leurs activités. Schneider et GreenYellow analyseront et évalueront les données des entreprises en vue d'optimiser la mise en oeuvre du réseau, notamment les profils de charge, la demande énergétique et la structure d'approvisionnement, ainsi que la structure tarifaire.

Les sociétés fourniront les panneaux photovoltaïques, le système de stockage d'énergie sur batterie, la distribution électrique, les commandes du système complet, et assureront l'entretien régulier du micro-réseau. GreenYellow sera chargé d'exploiter le système de micro-réseau que Schneider optimisera grâce aux données opérationnelles. Ensemble, ils fourniront une solution complète aux entreprises, qui accéderont plus facilement aux micro-réseaux et tireront pleinement parti de leurs nombreux avantages...