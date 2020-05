Schneider Electric : Ensto acquiert l'activité de tableaux de distribution basse tension TIPI/TUR et de DsP

Schneider Electric : Ensto acquiert l'activité de tableaux de distribution basse tension TIPI/TUR et de DsP









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ensto acquiert auprès de Schneider Electric France l'activité de tableaux de distribution basse tension TIPI/TUR et de Disjoncteurs sur Poteau (DsP). Grâce à cette acquisition réalisée auprès de Schneider, l'entreprise de technologie internationale et fournisseur de solutions électriques Ensto consolide son offre de distribution électrique.

Conformément à sa stratégie visant à proposer à ses clients des solutions complètes et à faire partie des leaders de la technologie intelligente en matière de distribution électrique, Ensto a conclu, en date du 17 avril 2020, l'acquisition des activités de conception, production et commercialisation des tableaux de distribution TIPI/PUR et des disjoncteurs DSP de Schneider Electric France SAS.

Ensto Novexia SAS est l'un des principaux acteurs sur le marché français des tableaux de distribution basse tension. Grâce à cette transaction, Ensto peut proposer à ses clients de la distribution électrique, tout particulièrement en France mais aussi sur ses zones d'exportation, une gamme de produits complète. De plus, l'offre de disjoncteurs pour la protection des transformateurs de distribution, est une des activités principales d'Ensto.

"Nos clients et partenaires vont grandement bénéficier de cette offre élargie de solutions pour les tableaux de distribution basse tension ainsi que d'une gamme de produits encore plus vaste. C'est l'ensemble du marché qui s'étend et va offrir de nouvelles possibilités", a déclaré Mathieu Givelet, directeur général chez Ensto Novexia.

Les parties ont convenu de ne pas communiquer les détails de la présente transaction.