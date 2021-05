Schneider Electric : double nomination

Schneider Electric : double nomination









Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce que Christel Heydemann a été nommée Directrice générale Europe le 1er mai 2021 et que Laurent Bataille devient Président de Schneider Electric France au 1er juillet 2021. Jusqu'à cette date, Christel Heydemann conserve la présidence de Schneider France. Ils reportent directement à Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général de Schneider Electric, et font partie du Comité exécutif de Schneider Electric.

Christel Heydemann rejoint Schneider Electric en 2014 en tant que Directrice des Alliances stratégiques avant d'être nommée Directrice de la Stratégie et des Alliances en 2016. Elle est promue Présidente de Schneider Electric France et Membre du Comité exécutif de Schneider Electric en avril 2017.

Avant de rejoindre Schneider Electric, Christel a travaillé au Boston Consulting Group et a occupé différents postes à responsabilités chez Alcatel-Lucent. Christel est Présidente du Gimelec et Administratrice d'Orange. Elle est diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Laurent Bataille rejoint Schneider Electric en 2004 au sein de la Direction de la Stratégie et des Acquisitions. Il dirige ensuite différentes activités globales de Schneider Electric, notamment CST, Solar et EcoBuilding. Il est nommé Directeur général Digital Energy en janvier 2019.

Avant de rejoindre Schneider Electric, Laurent était consultant pour McKinsey & Company. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD et diplômé de l'Ecole Polytechnique