Schneider Electric dopé par Morgan Stanley

Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric grimpe de 4,1% ce matin à 94,2 euros, alors que Morgan Stanley vient de relever sa recommandation sur le dossier de 'pondération en ligne' à 'surpondérer'. L'objectif de cours est fixé à 110 euros, contre un objectif moyen de 100,94 euros chez les spécialistes recensés par Bloomberg (les objectifs allant de 50 à 120 euros). Toujours selon les données Bloomberg, 12 analystes étaient auparavant à l'achat (ou conseils équivalents), contre 9 à conserver et trois à la vente. Rappelons que Schneider avait annoncé le 20 février un chiffre d'affaires de 27,2 Milliards d'euros, en croissance publiée de +6% et de +4,2% en organique en 2019, toutes les activités et régions ressortant en croissance. L'EBITA ajusté s'établissait à 4,2 milliards d'euros, soit une marge de 15,6%, en amélioration organique de +9% et de 70 pts de base. Le résultat net ajusté était de 2,9 milliards d'euros, soit +14%. Le résultat net s'inscrivait à 2,4 milliards d'euros, en hausse de +3,4%.