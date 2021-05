Schneider Electric détaille ses engagements pour la préservation de la biodiversité

(Boursier.com) — Schneider Electric a été désignée "entreprise la plus durable au monde" par Corporate Knights et est depuis longtemps mobilisée pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

L'année dernière, l'entreprise a pris des engagements pour la préservation de la biodiversité. A la veille de la Journée internationale de la biodiversité, Schneider détaille les étapes concrètes qui lui permettront de tenir ses engagements. Ces actions sont prises dans le cadre de l'initiative Act4nature International, une alliance d'entreprises internationales, d'ONG, d'universités et d'institutions publiques dont l'objectif est d'accélérer les actions en faveur de la nature.

"La vitesse alarmante de la perte de biodiversité et de la dégradation environnementale, auxquelles s'ajoute le changement climatique, sont un problème urgent qui touche non seulement les écosystèmes locaux et les différentes espèces, mais qui est également le prélude de graves problèmes de sécurité alimentaire et d'autres difficultés pour les sociétés, les économies et les entreprises du monde entier. La gestion de ces enjeux requiert une action concertée - action à laquelle les entreprises se doivent de participer" commente le groupe.

"Nous devons de toute urgence prendre conscience de notre impact sur la nature et la biodiversité, mais il nous faudra beaucoup plus de temps pour préserver et restaurer notre écosystème. Quantifier l'utilisation des ressources et se fixer des objectifs audacieux est essentiel, mais le succès ne sera possible qu'avec des mesures concrètes et immédiates, sans toutefois compromettre nos besoins ou ceux des générations futures", déclare Olivier Blum, Directeur Général Stratégie et Développement Durable de Schneider Electric.