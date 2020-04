Schneider Electric : dans le vert, bilan solide et dividende maintenu

(Boursier.com) — Schneider Electric gagne 0,6% à 83 euros en matinée après avoir dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 5,8 milliards d'euros, en baisse organique de 6,4%, largement impacté par l'épidémie de Covid19 en Chine, comme attendu. Le groupe industriel, qui avait annoncé le 23 mars dernier que ses objectifs 2020 étaient suspendus, a précisé disposer d'environ 9 milliards d'euros de liquidités. De quoi lui permettre de mener à bien ses activités et rembourser ses dettes, tout en versant le dividende et en finançant les acquisitions déjà annoncées. "Considérant aujourd'hui que des mesures de confinement partiel ou total ont été mises en place dans une grande partie du monde, le groupe prévoit un impact significatif au deuxième trimestre 2020, et au premier semestre 2020", a également averti le management.

A l''achat' sur le dossier avec une cible de 110 euros, Liberum évoque une publication en ligne avec ses attentes et met en avant la solidité du bilan de l'entreprise.