Schneider Electric confirme envisager une offre de rachat d'Aveva

(Boursier.com) — Schneider Electric cherche bien à s'offrir le contrôle total d'Aveva Group. Réagissant rapidement à une information de 'Bloomberg', Schneider confirme envisager une offre éventuelle sur les 41% du capital du fournisseur britannique de logiciels industriels qu'il ne détient pas encore. La firme n'a pas encore formulé d'offre et n'est pas certaine de le faire. Elle a jusqu'au 21 septembre pour faire part de ses intentions, selon la réglementation britannique.

"Quelle que soit l'issue du projet de rachat envisagé, Schneider Electric, en tant qu'actionnaire majoritaire, demeure engagé pour la réussite du Groupe Aveva, et attaché à son modèle agnostique et autonome et à ses employés. Schneider Electric est convaincu que l'intégration d'Aveva avec des activités software de Schneider Electric renforcera la Société et lui permettra d'accélérer l'exécution de sa stratégie de croissance", précise le groupe français.